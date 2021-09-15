«Стартап-школа МБМ» приглашает будущих бизнес-леди на курсы по женскому предпринимательству

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«Стартап-школа МБМ» набирает новый поток слушательниц на бесплатные курсы по женскому предпринимательству. Он состоит из нескольких вебинаров от государственного бюджетного учреждения (ГБУ) «Малый бизнес Москвы» (МБМ). Они посвящены видам бизнеса, которые чаще всего создаются женщинами, а также ориентированы на них, как на потребителей.

— Теперь мы приглашаем на обучение будущих бизнес-леди. «Стартап-школа МБМ» появилась в 2017 году, тогда занятия проходили в очном формате, а с 2020 года они стали доступны и в режиме онлайн. За четыре года школа выпустила более 190 потоков. Общее количество слушателей превысило 7,6 тысячи человек, — рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Курс пройдет с 27 сентября по 1 октября. Каждый день с 16:00 до 17:30 будут проводиться вебинар на определенную тему. Среди них определение ниши на рынке, привлечение инвесторов, разработка стратегии, продвижение бренда и технические тонкости ведения бизнеса.

В роли наставников на занятиях выступят руководители крупных компаний, а всем участникам выдадут сертификаты.

Зарегистрироваться на курс можно на сайте «МБМ». Здесь же показано и детально расписание программы, передает официальный портал мэра Москвы.

В августе сообщалось, что специалисты ГБУ «Малый бизнес Москвы» провели около 50 тысяч консультаций с начала года. Чаще всего предпринимателей интересуют вопросы о том, как Москва помогает бизнесу на разных этапах развития — от старта до масштабирования и выхода на новые рынки. Этой теме посвящена треть от всех обращений — около 16 тысяч, рассказал тогда Фурсин.