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Одиннадцатилетний мальчик пострадал в ДТП на юго-западе Москвы

Михаил Алимов

Происшествия
Одиннадцатилетний мальчик пострадал в ДТП на юго-западе Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, улица Гримау, 8 Карта всех событий

Одиннадцатилетний мальчик пострадал в ДТП на юго-западе Москвы. Об этом в среду, 15 сентября, сообщили в столичном ГИБДД.

По предварительным данным, на улице Гримау в районе дома 8 водитель автомобиля Chrysler при выезде из дворовой территории сбил ребенка, который ехал по тротуару на электросамокате. В пресс-службе отметили, что ребенок был без сопровождения взрослых.

— В результате наезда одиннадцатилетний пешеход с предварительным диагнозом «перелом бедренной кости» госпитализирован в медучреждение, — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП.

ДТП с детьми на самокатах часто происходят в столице. Так, только в этом месяце сообщалось еще трех подобных случаях. 1 сентября десятилетняя девочка пострадала в результате аварии на юго-западе города. Водитель ВАЗ-2114 совершил наезд на ребенка, проезжавшего на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу.

7 сентября подросток попал под колеса мотоцикла на Комсомольском проспекте в районе дома 30. В момент происшествия ребенок переезжал дорогу на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу.

8 сентября во дворе дома 11 на Сахалинской улице машина сбила 11-летнего мальчика. В момент инцидента ребенок ехал по проезжей части дворовой территории на самокате. Водитель с места происшествия скрылся.

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