Два пешехода пострадали после столкновения автомобилей на юге Москвы

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Россия, Москва, улица Ленинская Слобода, 19с7 Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись на юге города. В результате ДТП пострадали два пешехода. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в среду, 15 сентября.

Инцидент произошел на улице Ленинская слобода, 19, строение 7. Автомобили врезались друг в друга, а затем выехали на тротуар. В результате ДТП пострадали два пешехода.

13 сентября сообщалось, что несколько человек пострадали в результате аварии с участием семи машин в Южном административном округе Москвы. Происшествие случилось на улице Подольских Курсантов, напротив дома 26.

В аварии столкнулись шесть легковых автомобилей и грузовик. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля отвлекся от дороги и врезался в другие машины, которые двигались впереди.

После грузовик и еще один автомобиль выскочили на разделительный газон. В настоящий момент специалисты выясняют причины и обстоятельства ДТП.