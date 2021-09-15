Два пешехода пострадали после столкновения автомобилей на юге Москвы
Два автомобиля столкнулись на юге города. В результате ДТП пострадали два пешехода. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в среду, 15 сентября.
Инцидент произошел на улице Ленинская слобода, 19, строение 7. Автомобили врезались друг в друга, а затем выехали на тротуар. В результате ДТП пострадали два пешехода.
13 сентября сообщалось, что несколько человек пострадали в результате аварии с участием семи машин в Южном административном округе Москвы. Происшествие случилось на улице Подольских Курсантов, напротив дома 26.
В аварии столкнулись шесть легковых автомобилей и грузовик. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля отвлекся от дороги и врезался в другие машины, которые двигались впереди.
После грузовик и еще один автомобиль выскочили на разделительный газон. В настоящий момент специалисты выясняют причины и обстоятельства ДТП.