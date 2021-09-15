Блогера Mellstroy обвинили в порче Rolls-Royce и Ferrari на пять миллионов рублей

Фото: instagram.com/mellstroy

Блогер Андрей Бурим, более известный как Mellstroy, повредил арендованные Lamborghini, Rolls-Royce и Ferrari на пять миллионов рублей. Об этом заявила владелица проката дорогих автомобилей Мирослава Тиханова в среду, 15 сентября.

— Я вкладываю (в машины — прим. «ВМ») всю душу и сердце. И я не позволю людям, которым даю машины в нормальную эксплуатацию, машину стоимостью 65 миллионов рублей, чтобы вы над ними издевались, прыгали, скакали, — рассказала она.

Тиханова также пообещала, что будет бороться с блогером и его друзьями всеми правовыми методами. Кроме того, по ее словам, во время поездки в Тверь кто-то разогнался на Ferrari до скорости 318 километров в час, «чуть не разложив ее».

Видео: Instagram / miroslava.daydream

Также на видео, опубликованных владелицей машин, видно, как Бурим прыгает с капота Rolls-Royce на кузов Ferrari, а затем танцует на нем. Сумма ремонта, как уточняет женщина, составляет пять миллионов рублей.

После этого компания предъявила блогеру требования о возмещении ущерба. В ответ на это ей стали угрожать и вместо того, чтобы извиниться, перешли в нападение, отметила Тиханова на странице в Instagram.

Это далеко не первая скандальная история, связанная с Mellstroy. Так, апелляционный суд оставил ему без изменений приговор по делу о нанесении побоев девушке во время прямой трансляции на YouTube-канале.

Приговор молодому человеку огласили 9 июля. Он получил шесть месяцев исправительных работ с удержанием десяти процентов из заработной платы в доход государства ежемесячно.

Блогер обжаловал это решение. Однако ранее вынесенный приговор апелляционным определением Пресненского суда оставлен без изменения, а жалобы — без удовлетворения.