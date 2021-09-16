Музей Победы пригласил москвичей на бесплатный просмотр фильма «Джетлаг»

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Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Кинотеатр «Поклонка» при Музее Победы пригласил всех желающих бесплатно посмотреть российский фильм «Джетлаг». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

В центре сюжета мелодрамы — влюбленная пара Женя и Никита, жизнь которых из-за обычной ссоры в аэропорту кардинально меняется. Они оказываются по разные стороны света. Девушка попадает на съемочную площадку в Берлине, встречает гениального режиссера и становится соавтором его картины. А Никита отправляется в Таиланд, где его жизнь тоже переворачивается с ног на голову. Но одно остается у молого человека неизменным: желание быть рядом с любимой, что помогает ему преодолеть все географические, физические и даже моральные границы.

Авторами ленты стали супруги Идовы: Михаил выступил в роли режиссера, Лили написала сценарий. 1 июля 2021 года фильм вышел на большой экран. В августе показали созданный на его основе сериал.

Картину покажут в четверг, 16 сентября, в 16:00.

Радиопередачи «Незабытая музыка» прозвучат в Музее Победы 19 сентября. Гости музея познакомятся с историей создания песни «Катюша» и творчеством композитора Сигизмунда Каца.