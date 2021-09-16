Астрологи перечислили четыре знака зодиака, избегающих серьезных отношений

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Не все люди стремятся к долгим и серьезным отношениям на всю оставшуюся жизнь. Астрологи рассказали, что представителям некоторых знаков зодиака намного комфортнее вступать в отношения без обязательств. Они назвали четыре знака зодиака, которые стараются избегать чего-то серьезного и продолжительного.

Для Овнов отношения без обязательств — норма. Из-за своей принадлежности к стихии огня они так же быстро заканчивают роман, как и начинают. Вместе с тем представители этого знака зодиака не всегда рубят с плеча: если им нравится партнер, то они будут периодически вступать с ним в отношения без какого-либо намека на что-то серьезное.

В силу присущей им неопределенности Близнецы хватаются за любую возможность хорошо провести время с понравившимся партнером. В таких скоропалительных романах им подворачивается прекрасный случай удовлетворить свойственное им любопытство.

Являясь одним из самых ветреных знаков зодиака, Стрелец ищет отношения без обязательств. Все, кто пытается посягнуть на его свободу, проигрывают. Конечно, и Стрельцы в какой-то момент могут найти «своего» человека и остепениться, но пока этого не произошло, они будут наслаждаться легкими отношениями.

Водолеи любят проживать жизнь на максимум и получать удовольствие от всего, в том числе легкого флирта. Любители новых знакомств, они предпочитают иметь выбор и в то же время поддерживать отношения с уже привычными партнерами. Если на горизонте Водолеев покажется особенный человек, то он сможет растопить их сердце, но пока представители этого знака выбирают отношения без обязательств, передает Пятый канал.

Бывает так, что человек удивительным образом сочетает в себе все черты, которые способные вскружить голову партнеру уже на первом свидании. Именологи перечислили пять женских имен, наделяющих своих носительниц способностью легко покорять мужские сердца.