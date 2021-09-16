Москвичи с нарушениями зрения смогут проголосовать онлайн

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Электронное голосование стало доступным для москвичей с нарушением зрения. Во время онлайн-выборов специальная программа зачитает порядок проведения голосования и объяснит избирателю все необходимые функции.

Так, жители столицы с нарушением зрения смогут воспользоваться программами экранного доступа — скринридерами. Они будут озвучивать текст, показанный на экране, и обозначать активные элементы.

После загрузки бюллетеня программа озвучит перечень кандидатов и расскажет детали голосования. Для слабовидящих людей также была введена функция с повышением яркости кнопок и контрастности текста, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

При этом свыше 2,3 миллиона москвичей зарегистрировались на онлайн-голосование.

В среду, 15 сентября, мэр столицы Сергей Собянин, возглавляющий список «Единой России» в Москве, представил свою команду на предстоящих выборах. Перечень кандидатов включает действующих депутатов Госдумы, а также общественных деятелей, выдвинувших свои кандидатуры впервые.

Выборы депутатов в Государственную думу РФ пройдут 17–19 сентября. На самые острые и интересные вопросы о дистанционном формате голосования «Вечерней Москве» ответили эксперты.