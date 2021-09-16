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Центр Гиляровского пригласил на экскурсию «Поляки в Москве»

Ольга Маркова

Развлечения
Центр Гиляровского пригласил на экскурсию «Поляки в Москве»
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Центр Гиляровского 18 сентября приглашает жителей и гостей столицы на бесплатную экскурсию «Поляки в Москве: архитектура, музыка, поэзия».

В XVIII веке часть Польши вошла в состав Российской империи, и у поляков появилась возможность перебраться в Россию. У польской диаспоры в Москве появился свой религиозный и культурный центр.

Участники экскурсии увидят ансамбль зданий старейшего польского католического прихода в Милютинском переулке; старинные особняки, в которых останавливалась польская культурная элита; доходный дом комплекса Сандуновских бань, появившийся на свет благодаря польскому поручику.

Экскурсантам расскажут, что связывает Пушкина и польского поэта Адама Мицкевича; как изначально выглядел старейший католический польский храм Москвы, что с ним происходит сейчас; как любовь к Адаму Мицкевичу вдохновила Каролину Павлову на создание культового литературного салона Москвы; почему архитекторы польского происхождения Михаил Быковский и Ольгерд Пиотрович сыграли ключевую роль в застройке Москвы; как польский композитор Генрик Венявский влюбил в себя русскую аристократию; как польское обаяние и предприимчивость помогли появиться на свет легендарным Сандуновским баням.

Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте музея.

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