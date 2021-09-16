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Десять станций метро достроят в Москве до конца года

Анастасия Волоснова

Город
Десять станций метро достроят в Москве до конца года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров

До конца текущего года в Москве планируют завершить строительство и реконструкцию еще десяти станций метро. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что в ближайшие два года в столице построят 58 километров линий метро, а также 24 станции и три электродепо.

— Только с начала этого года запущено 4,6 километра линий и две станции — «Народное Ополчение» и «Мневники», а также электродепо «Сокол». В оставшиеся месяцы года планируется достроить 17,5 километра линий и девять станций на Большой кольцевой линии, а также открыть одну станцию после реконструкции, — пояснил Бочкарев.

По его словам, в настоящее время ведутся работы по продлению Сокольнической, Калининско-Солнцевской, Люблинско-Дмитровской и Арбатско-Покровской линий. Кроме того, рабочие строят Троицкую, Бирюлевскую и Рублево-Архангельскую ветки, пишет Интерфакс.

Бочкарев также рассказал, что еще шесть станций откроют на будущем четвертом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-4) до конца 2021 года. Он отметил, что запустить МЦД-3 планируют в начале 2023 года, МЦД-4 — в третьем квартале 2023 года. МЦД позволит улучшить транспортную доступность около семи миллионов жителей 70 районов столицы и 2,7 миллиона жителей из 17 городов Московской области.

15 сентября сообщалось, что возведение двух станций будущего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) начали в столице.

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