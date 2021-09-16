Адвокат задержанного в Праге Франчетти назвал дело политическим

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Адвокат россиянина Александра Франчетти Ян Шварц заявил, что дело о задержании его подопечного является не уголовным, а политическим. Такое мнение юрист выразил в четверг, 16 сентября.

Он добавил, что знает о содержании обвинений в адрес гражданина РФ, которые были выдвинуты в украинском ордере, однако отказался раскрывать подробности.

По словам Шварца, он надеется, что состав обвинения будет недостаточным, чтобы осудить Франчетти.

— Я подал протест в Верховный суд на решение горсуда Праги, принятое 14 сентября, о помещении гражданина РФ Александра Франчетти в предварительное заключение, — сказал адвокат в разговоре с РИА Новости.

14 сентября Франчетти назвал обвинения в свой адрес «шагом к фашизму». Городской суд Праги принял решение поместить его в камеру предварительного заключения. Он будет содержаться в тюрьме «Панкрат» в центре города.

12 сентября в полиции Чехии сообщили, что на основании международного ордера на арест, выданного Украиной, в аэропорту Праги задержан россиянин. Позднее стало известно, что задержанным оказался Александр Франчетти. Он был одним из участников событий Крымской весны, когда полуостров воссоединился с Россией.

Председатель СК Александр Бастрыкин в связи с этим поручил проверить основания задержания Франчетти. Ордер на его арест выдан Украиной, где мужчину могут привлечь к уголовной ответственности, подчеркнул он.

13 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва потребовала от Чехии предоставить детальную информацию о причинах и обстоятельствах задержания Франчетти.