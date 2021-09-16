Суд приостановил приказ МВД о нежелательности нахождения комика Мирзализаде в РФ

Фото: Пресс-служба Таганского суда Москвы

Замоскворецкий суд Москвы приостановил действие распоряжения МВД о нежелательности пребывания в РФ комика Идрака Мирзализаде до вступления решения суда в законную силу. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда в четверг, 16 сентября.

— Замоскворецкий суд приостановил действие распоряжения МВД о нежелательности (пребывания в РФ) Идрака Мирзализаде до вступления решения суда в законную силу, — сообщил пресс-секретарь суда.

В конце июля в отношении комика возбудили административное дело из-за его выступления, видеозапись которого была размещена в интернете в одной из социальных сетей.

В начале августа суд признал Мирзализаде виновным по административной статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и постановил арестовать его на десять суток. В ходе судебного заседания комик свою вину не признал и заявил, что фраза была вырвана из контекста.

30 августа в МВД сообщили, что пребывание Мирзализаде на территории страны признано «пожизненно нежелательным». В пресс-службе ведомства также отметили, что считают «недопустимыми высказывания, направленные на дестабилизацию межнациональных отношений, вне зависимости от формы их подачи».