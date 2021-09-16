Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СК дело о подрыве под Воронежем

Фото: СК РФ

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства уголовное дело в отношении мужчины, который совершил вооруженное нападение на отдел полиции в Воронежской области. Об этом в четверг, 16 сентября, рассказали в СК РФ.

В настоящее время устанавливается личность подозреваемого. На месте происшествия работают криминалисты, говорится на сайте СК.

По предварительной информации, утром 16 сентября неизвестный мужчина с автоматом и в военной форме подъехал на автомобиле «Нива» к отделению полиции в городе Лиски и открыл огонь.

Через некоторое время он проник внутрь здания, подорвал взрывное устройство и убежал. В результате инцидента никто не погиб, один полицейский получил ранения.

Позднее стало известно, что мужчина, который подозревается в нападении на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области, может быть причастен еще к трем убийствам. По предварительным данным, после инцидента в отделении полиции мужчина убил троих человек в поселении Волчанском. Жертвами оказались женщина и двое детей.

СК возбудил уголовное дело «по фактам убийства семьи и посягательства на жизнь сотрудников органов внутренних дел с применением взрывного устройства».