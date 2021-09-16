В МИД Украины прокомментировали отказ ООН от участия в «Крымской платформе»

Фото: facebook.com/Міністерство закордонних справ України

Представители Организации Объединенных Наций (ООН) не присутствовали на саммите «Крымская платформа» по политическим причинам. Об этом в четверг, 16 сентября, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

— Отмечу лишь один негативный момент в контексте нашего участия в ООН — это то, что эта организация проигнорировала саммит Крымской платформы и не была на нем представлена, — заявил министр на брифинге. Трансляция его выступления велась в аккаунте Министерства иностранных дел страны в социальной сети Facebook.

Он уточнил, что Киев планирует поговорить с представителями ООН о недопустимости такого отношения, потому как поддержка мировой безопасности является ключевой задачей организации.

Кулеба подытожил, что игнорирование саммита со стороны ООН, в то время как Совет Европы, НАТО и ГУАМ принимали в нем участие, говорит о состоянии внутри самой организации и о том, какой она видит свою роль в мире.

23 августа, в Киеве прошел международный саммит «Крымская платформа», на котором обсуждался вопрос «возвращения» Крыма в состав Украины. В саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций.

По итогам саммита «Крымская платформа» была принята декларация. В документе говорится, что участники саммита «осуждают действия России в отношении Крыма и его жителей».

До этого Владимир Зеленский пригласил Россию для участия в «Крымской платформе». Украинский лидер сообщил, что обсуждение и комментирование российскими политиками саммита побудило подумать о РФ как о «полноценном участнике «Крымской платформы».

Зеленский объявил о создании «Крымской платформы» в сентябре 2020 года. Киев в качестве цели форума видит координацию «международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины».

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».