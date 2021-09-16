Появилось видео нападения изнутри отдела полиции в городе Лиски

Фото: Вечерняя Москва

Появилось видео изнутри отдела полиции, на который совершил вооруженное нападение мужчина в Воронежской области. Ролик оказался в распоряжении редакции «Вечерняя Москва».

На кадрах видно, как двое полицейских из-за угла выслеживают злоумышленника, после чего происходит взрыв.

Видео: Вечерняя Москва

По предварительной информации, утром 16 сентября неизвестный мужчина с автоматом и в военной форме подъехал на автомобиле «Нива» к отделению полиции в городе Лиски и открыл огонь.

Позднее стало известно, что мужчина, который подозревается в нападении на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области, причастен еще к трем убийствам. По предварительным данным, он совершил убийство знакомой семьи на почве бытового конфликта.

После этого злоумышленник направился к зданию ОМВД России по Лискинскому району Воронежской области и при помощи взрывного устройства совершил подрыв входной двери здания отдела полиции.

— После этого мужчина сел в автомобиль «Нива» и уехал с места преступления в направлении г. Острогожск Воронежской области, — говорится на сайте СК РФ.

Один полицейский получил ранения.

СК возбудил уголовное дело по фактам убийства семьи и посягательства на жизнь сотрудников органов внутренних дел с применением взрывного устройства.