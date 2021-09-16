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Пушков раскритиковал доклад Европарламента «по сдерживанию» России

Полина Долганова

Политика
Пушков раскритиковал доклад Европарламента «по сдерживанию» России
Фото: Пресс-служба Совфеда

Доклад Европарламента о новой политике в отношении России полностью противоречит стратегическим интересам Евросоюза. Такое мнение в своем аккаунте в Telegram выразил сенатор Алексей Пушков.

По его словам, политика Европы заключалась в «политическом сдерживании» и «избирательном диалоге».

Пушков добавил, что агрессивное меньшинство в Европе теперь занимает позицию большинства и хочет взять под контроль всю политику ЕС по отношению к России.

Сенатор также отметил, что принципы, которые содержатся в докладе, сдерживают РФ и содержат в себе идею прямого вмешательства во внутренние дела страны.

— Где здесь «избирательный диалог», остается только гадать, — подытожил Пушков.

16 сентября Европарламент утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса, в котором он призывает власти стран Евросоюза пересмотреть отношения с Российской Федерацией. В документе содержится рекомендация для властей ЕС «пересмотреть политику Евросоюза в отношении России и разработать всеобъемлющую стратегию ЕС в отношении РФ».

В качестве фундамента для нового вектора развития отношений РФ с Европой предлагается использовать изложенные в докладе принципы. В частности, Кубилюс предлагает Европе «противодействовать угрозе безопасности, бороться с вмешательством российской власти в дела Евросоюза, а также вести выборочный диалог с администрацией президента РФ». В докладе также числится пункт о том, что Европа «должна быть готова не признать итоги выборов в Госдуму».

Позднее в Кремле прокомментировали доклад Европарламента. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что он вызывает сожаление.

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