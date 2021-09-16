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Прекращено уголовное дело в отношении актера Александра Паля

Иван Юминов

Происшествия
Прекращено уголовное дело в отношении актера Александра Паля
Фото: Youtube / вДудь

В отношении актера Александра Паля прекращено уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канал «112» в четверг, 16 сентября.

— Уголовное дело в отношении актера Александра Паля прекращено, — говорится в сообщении Telegram-канала.

25 апреля СМИ узнали о конфликте между Палем, его друзьями и экс-хоккеистом молодежного состава ЦСКА Кевином Антиповым. По предварительным данным, 23 апреля артист и двое его приятелей напали на спортсмена в Малом Левшинском переулке после того, как он вышел с празднования дня рождения одного из своих знакомых.

Антипов собирался уехать домой на такси, когда компания из трех молодых людей набросилась на него и жестоко избила, а затем скрылась с места происшествия. Полиция узнала о случившемся от врачей, к которым Антипов попал с серьезными травмами головы и лица, гематомами и ушибами.

Пока хоккеист был в больнице, правоохранители начали расследование и вскоре задержали Паля и, как пишет пресса, его знакомого — актера Даниила Иванова.

Изначально ряд СМИ утверждал, что уголовное преследование якобы было открыто именно против Паля, однако другие источники заверяли, что дело возбуждено против неустановленного лица.

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