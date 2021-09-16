Свыше двух с половиной тысяч сотрудников МЧС обеспечат безопасность на выборах в Москве

Фото: Кардашов Антон / АГН Москва

Более двух с половиной тысяч сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) России обеспечат пожарную безопасность на выборах в Государственную думу 17-19 сентября в столице. Об этом в четверг, 16 сентября, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве.

В ведомстве отметили, что для ликвидации возможных происшествий в городе направили почти полторы тысячи человек и свыше 300 единиц техники на круглосуточные дежурства. Эти сотрудники будут находиться в режиме постоянной готовности.

— Всего в дни проведения общероссийского голосования для обеспечения безопасности на избирательных участках Москвы организовано дежурство свыше 2 тысяч 500 сотрудников пожарно-спасательного гарнизона города, — написали в пресс-службе.

Также в МЧС по Москве добавили, что накануне выборов в городе провели более 2,2 тысяч профилактических мероприятий с персоналом на участковых избирательных участках и других объектах. При этом сотрудники ведомства провели почти полторы тысяч консультаций по вопросам обеспечения пожарной безопасности.

Особое внимание уделили исправности автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения, путям эвакуации и запасным выходам.

— Кроме того представитель государственного пожарного надзора проверили исправности противопожарного водоснабжения, наличию первичных средств пожаротушения, а также возможности подъезда и установки пожарной техники на территории, — подытожили на официальном сайте ведомства.

В четверг, 16 сентября, прошло заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами в Государственную думу 17–19 сентября. Руководитель столичного штаба Алексей Венедиктов отметил, что все структурные подразделения готовы к проведению голосования как в традиционном, так и в электронной формате.