Бывшая жена режиссера Андрея Звягинцева рассказала о его состоянии

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В состоянии здоровья режиссера Андрея Звягинцева, который лечится от последствий коронавируса в Германии, наблюдается положительная динамика. Об этом «Вечерней Москве» сообщила его бывшая жена Инна Мишукова в четверг, 16 сентября.

— Я общалась с его близкими друзьями. И, насколько мне известно, он лечится в Германии, и ему сейчас, наоборот, лучше, пошла положительная динамика, — рассказала она.

Мишукова также добавила, что улучшения в состоянии режиссера пока минимальные.

16 сентября СМИ сообщали, что врачи зафиксировали у Звягинцева поражение легких в 92 процента. Некоторое время он находился на аппарате ЭКМО, а затем его отключили от всех систем жизнеобеспечения.

В настоящий момент, по данным различных изданий, врачи готовятся вывести режиссера из искусственной комы.

Первые данные о лечении Звягинцева в Германии от COVID-19 появились 13 сентября. Тогда, по информации СМИ, режиссер «балансировал на грани жизни и смерти».

В тот же день о своем пребывании в коме из-за коронавируса впервые рассказала певица МакSим. По ее словам, уже будучи больной, она решила не отменять концерт в Казани и полететь на выступление, несмотря на высокую температуру.

Она считала, что просто сильно простудилась, потому что тесты на COVID-19 показывали отрицательный результат. Теперь певица проходит период реабилитации. О выступлениях певицы, по словам ее представителей, пока не может быть и речи.