Захарова раскрыла итоги переговоров с Египтом по выплатам из-за теракта над Синаем

Фото: МИД РФ

Россия достигла принципиального понимания с Египтом по вопросу выплат семьям погибших в авиакатастрофе российского А321 над Синаем в 2015 году. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в четверг, 16 сентября.

— В ходе переговоров с египетской стороной... поддерживалась постоянная связь с объединениями родственников погибших пассажиров и членов экипажа, в частности благотворительным фондом «Рейс 9268», — рассказала дипломат.

В настоящий момент, по словам Захаровой, прорабатываются конкретные детали по осуществлению добровольных выплат по линии Федерации туристических палат Египта. Захарова выразила надежду, что эти договоренности будут оперативно согласованы между представителями египетских туристических предприятий и родственниками погибших россиян, отмечается на сайте МИД.

Президент России Владимир Путин 8 июля отменил указ, по которому полеты в Египет были приостановлены с ноября 2015 года на фоне катастрофы российского А321.

Инцидент произошел 31 октября 2015 года. Летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург лайнер Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа» потерпел крушение во время полета над Синайским полуостровом в Египте. Находившиеся на борту 217 пассажиров и 7 членов экипажа погибли. ФСБ квалифицировала катастрофу как теракт.

5 августа посол России в Каире Георгий Борисенко заявил, что за последние годы аэропорты и курорты Египта кардинально усилили меры безопасности.

9 августа Россия возобновила авиарейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Перелеты по маршрутам из Москвы осуществляются с частотой пять рейсов в неделю.