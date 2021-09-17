Открытое горение в цеху предприятия в Подмосковье ликвидировали

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Открытое горение в цеху по производству автомобильных ковров в Московской области ликвидировали. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Пожар произошел вечером в четверг, 16 сентября, в Орехово-Зуеве. Общая площадь горения составила 1974 квадратных метра.

— В 00:00 ликвидация открытого горения, — сказано в сообщении, передает РИА Новости.

В 20:32 в оперативно-дежурную смену центра управления кризисными ситуациями поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в Орехово-Зуеве, поселение Верея, улица Центральная, дом 39б. В 22:05 пожарным удалось локализовать горение на площади 234 квадратных метра.

В ночь с 12 на 13 сентября на трансформаторной подстанции на проспекте Вернадского произошел пожар. Из-за этого в районе метро «Проспект Вернадского» отключилось электричество.