Крупный пожар произошел в нежилом здании в Подмосковье

Фото: ГУ МЧС России по Московской области

Пожар на площади более 200 квадратных метров произошел в цехах в нежилом здании в Орехово-Зуевском округе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области в четверг, 16 сентября.

— В 20:32 в оперативно-дежурную смену центра управления кризисными ситуациями поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Орехово-Зуево, поселение Верея, улица Центральная, дом 39б, — говорится в сообщении.

В 22:05 по Москве пожарным удалось локализовать горение на площади 234 квадратных метра. Для тушения возгорания привлечены 57 человек и 20 единиц техники, отмечается на сайте МЧС.

В ночь с 12 на 13 сентября на трансформаторной подстанции на проспекте Вернадского произошел пожар. Из-за этого в районе метро «Проспект Вернадского» отключилось электричество.

Пожару был присвоен второй ранг сложности. После сотрудники МЧС потушили возгорание. Электроснабжение на всех объектах, которые были обесточены из-за возгорания трансформатора, оперативно восстановили.