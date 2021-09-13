Электроснабжение в районе метро «Проспект Вернадского» восстановлено

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, проспект Вернадского, 12к5 Карта всех событий

Электроснабжение на всех объектах, которые были обесточены из-за возгорания трансформатора на Проспекте Вернадского, восстановлено. Об этом в понедельник, 13 сентября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Пожар произошел на трансформаторной подстанции на проспекте Вернадского 12, корпус 5 ночью в субботу, 12 сентября. В результате в районе метро «Проспект Вернадского» отключилось электричество. Пожару присвоен второй номер сложности.

Квартира загорелась 8 сентября в жилом доме на востоке Москвы. Инцидент произошел на улице Маленковской, 12. В квартире наблюдалось открытое горение из двух окон.