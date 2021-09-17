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«Какая гармония»: фото Ивана Янковского с сыном умилило пользователей

Юлия Курганова

Общество
«Какая гармония»: фото Ивана Янковского с сыном умилило пользователей
Фото: Наталья Нечаева / Вечерняя Москва

Актриса Оксана Фандера на своей странице в соцсети Instagram опубликовала снимок сына Ивана Янковского вместе с маленьким наследником Олегом, которого назвали в честь знаменитого деда.

Лицо мальчика звездное семейство пока скрывает, но кадр все равно получился трогательным и наполненным любовью и нежностью. На фото запечатлена идиллическая картина: спящий Иван Янковский рядом с малышом.

— Все проходит. Но это не пройдет. Род уходит, и род приходит, и Земля остается навек. Спящий царь Соломон и его Песнь Песней, — подписала снимок Фандера.

«Какая гармония»: фото Ивана Янковского с сыном умилило пользователейФото: instagram.com/veriga10/?hl=ru

Свежее фото умилило пользователей.

«Господи, какая гармония»; «Как трогательно, и столько любви»; «Все мироздание в одном фото»; «Счастье именно так и выглядит», — написали фолловеры.

Иван Янковский и Диана Пожарская впервые стали родителями 26 июля. Актриса долгое время скрывала свою беременность, но весной подписчики заподозрили, что она находится в положении, разглядев на одном из видео ее округлившийся живот. Роман пары завязался в 2020 году на съемках фильма «Чемпион мира», где артисты сыграли супругов.

Ранее в сентябре певица МакSим показала фото прогулки со старшей дочкой. Звездная мама покачалась с наследницей на качелях, а потом обе уютно устроились на скамейке. На одном из снимков Саша целует маму в щеку, на другом — МакSим прильнула к дочери, прикрыв глаза.

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