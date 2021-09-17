Врачи назвали лучшую диету для увеличения продолжительности жизни

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Медики рассказали о диете, с помощью которой можно не только похудеть, но и увеличить продолжительность жизни. Они сообщили, что избыточное потребление углеводов создает большую метаболическую нагрузку на организм.

Когда в организме постоянно повышается уровень сахара в крови, то это приводит к увеличению веса, ухудшению обмена веществ и повышенному риску сердечных заболеваний. Избыток инсулина из-за потребления слишком большого количества углеводов может привести ко многим проблемам со здоровьем: высокому кровяному давлению, высокому уровню холестерина, сердечным заболеваниям и даже раку.

Исследования показали, что низкоуглеводная диета может увеличить продолжительность жизни человека. Ученые пришли к выводу, что кетогенная, или кето-диета (диета с высоким содержанием жиров и очень низким содержанием углеводов) увеличивает продолжительность жизни и сохраняет память и двигательные функции.

Также исследования показывают, что люди с диабетом второго типа могут значительно похудеть и снизить уровень сахара в крови, соблюдая низкоуглеводную диету.

Кроме того, врачи отметили, что для дополнительного увеличения продолжительности жизни и значительного снижения риска заболеваний поможет добавление большего количества продуктов на растительной основе.

Исследование показало, что люди, которые ели больше всего растительной пищи, имели на 16 процентов более низкий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как сердечные приступы, инсульт и сердечная недостаточность. Высокое потребление растительной пищи также снижало на 32 процента риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и на 25 процентов от любой причины по сравнению с теми, кто ел мало растительной пищи, сообщается на портале Express.

Елена Малышева объяснила, как определить продолжительность жизни мужчины. Она заявила, что, измерив обхват талии мужчины, можно определить, сколько он проживет.