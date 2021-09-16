Елена Малышева объяснила, как определить продолжительность жизни мужчины

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Медик и телеведущая Елена Малышева заявила, что, измерив обхват талии мужчины, можно определить продолжительность его жизни.

По ее словам, если часть тела приблизительно равна одному метру, то мужчину ждет неутешительный прогноз. Такой обхват талии свидетельствует о лишнем весе, который снижает уровень главного мужского гормона тестостерона.

Такой вывод Елена Малышева вместе с коллегами сделала на основе экспериментов ученых из Швеции, которые исследовали показатель тестостерона в зависимости от веса человека. В результате они пришли к мнению, что лишний вес является причиной пониженного уровня мужского гормона, а впоследствии — ранней смерти.

— Тестостерон обеспечивает здоровье и продолжительность жизни мужчины. Если обхват талии до 94 сантиметров, то это говорит о том, что здоровье мужчины хорошее, тестостерон в норме. Если талия от 94 до 102 сантиметров — диагностируется 50 процентов снижения тестостерона, — заявил невролог Дмитрий Шубин в авторской программе Елены Малышевой на Первом канале.

Также специалист отметил, что при обхвате талии более 102 сантиметров тестостерон снижен в среднем на 85 процентов.

Пятый канал со ссылкой на слова экспертов добавил, что мужчинам следует пристально контролировать уровень главного полового гормона.

Также Елена Малышева рассказала о том, как восстановить память после перенесенного коронавируса. По ее словам, для этого необходимо питать мозг кровью при помощи физических нагрузок.