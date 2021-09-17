Французские власти отказались отмечать с США юбилей морской битвы

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Франция отказалась праздновать вместе с Соединенными Штатами юбилей морской битвы в знак протеста против потери большого контракта на поставку атомных подводных лодок Австралии.

Вместо этого высокопоставленный представитель ВМС Франции, который приехал в Вашингтон для участия в торжественных мероприятиях, досрочно возвращается в Париж.

— Отмена торжеств стала непосредственным отражением того гнева, который испытывают французские политики и дипломаты из-за субмаринной сделки, — сообщается в материале издания New York Times.

16 сентября стало известно, что Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия договорились создать новое партнерство в сфере безопасности. Об этом сообщили в среду, 15 сентября, в канцелярии британского премьер-министра. В заявлении было сказано, что лидеры трех стран «договорились о знаковом партнерстве в области обороны и безопасности, которое будет защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе». Эта инициатива получила название AUKUS. В рамках данного альянса государства планируют способствовать обмену технологиями.

Телеканал АВС в свою очередь сообщал, что правительство Австралии решило создать флот из атомных подлодок и начать сотрудничать с США и Британией, отказавшись при этом от соглашения с оборонной французской компанией Naval Group.

Теперь Австралия получит как минимум восемь атомных подводных лодок в рамках нового оборонного альянса.

Министр иностранных дел Франции Ле Дриан назвал такой шаг Австралии «ударом в спину». Он подчеркнул, что доверительные отношения между Канберрой и Парижем оказались подорваны.