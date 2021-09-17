Дом Остроухова пригласил москвичей расследовать «Дело братьев Скитских»

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Дом И. С. Остроухова в Трубниках 18 сентября приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в проекте «Завтраки в доме Остроухова. Утренние расследования». Занятия посвящены самым громким и таинственным преступлениям пореформенной России.

За неспешным завтраком его участники попробуют себя в роли следователей, познакомятся с очерками, рассказами и романами русских писателей, возникшими как отклики на обсуждаемые события.

К выставке «Леонид Андреев. Жизнь человека» приурочено расследование«Дела братьев Скитских». О самом деле гостям музея поведают газета «Курьер» и репортажи Леонида Андреева.

Ажиотаж вокруг дела Скитских был так велик, что не только гостиницы Полтавы, сделавшейся центром внимания целой империи, но и меблированные комнаты города оказались полны приезжих, профессионально или любительски интересовавшихся делом.

Общество раскололось на два непримиримых лагеря: на тех, кто обвинял Скитских в убийстве секретаря консистории, и на тех, кто был уверен в их невиновности. 22 репортажа посвятил делу Скитских помощник присяжного поверенного Леонид Николаевич Андреев.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте музея.

Музей техники Вадима Задорожного 18 сентября зовет взрослых и детей отметить День Танкиста. Гости музея увидят танковый парад. Боевые машины прошлых лет пройдут по брусчатке музейной территории, а посетители не только смогут воочию увидеть действо, но и услышать работу моторов и лязг гусениц. Более того, некоторые «экспонаты» можно будет увидеть изнутри — кабины трех танков будут доступны для всех желающих.