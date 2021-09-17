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День работников леса отпразднуют на ВДНХ

Ольга Маркова

Развлечения
День работников леса отпразднуют на ВДНХ
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Главная выставка страны 19 сентября приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню работников леса. Посетителям расскажут о значении леса, его хозяйственном использовании и о том, как космонавтика помогает сохранять зеленые насаждения планеты.

Гости ВДНХ могут ознакомиться с уникальными природно-ландшафтными объектами, расположенными на территории выставки. Так, можно прогуляться по аллеям парка «Останкино» или подняться по экотропе на высоту крон деревьев в Дубовой роще.

В павильоне «Рабочий и колхозница» образовательный проект «Знание. ВДНХ» и Российский музей леса проведут совместную лекцию «Какие бывают деревья». Слушатели познакомятся с некоторыми видами деревьев, характерными для лесов и парков средней полосы, рассмотрят их основные особенности.

Центр «Космонавтика и авиация» подготовил бесплатные экскурсии «Спутники: Земля из космоса». Их участники узнают, как космические спутники серии «Ресурс» позволяют отслеживать участки незаконной вырубки леса, а полученные спутниками «Канопус» снимки помогают вести мониторинг ситуации с лесными пожарами. Экскурсантам также расскажут о научных экспериментах, фундаментальных и систематических наблюдениях за нашей планетой.

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте ВДНХ.

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