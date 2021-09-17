Песков рассказал о самочувствии находящегося в самоизоляции Путина

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин, который в настоящее время находится в режиме самоизоляции из-за случаев заболевания коронавирусной инфекцией в его окружении, чувствует себя хорошо. Об этом в пятницу, 17 сентября, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Хорошо. Как обычно, — ответил он на соответствующий вопрос.

По словам представителя Кремля, случаи заболевания COVID-19 никак не отразятся на работе сотрудников аппарата президента.

Он также отметил, что случаев тяжелой формы заболевания нет ни у кого из администрации президента РФ. У некоторых людей из окружения Путина болезнь протекает бессимптомно, а у других — в совсем легкой форме благодаря прививке, передает ТАСС.

До этого стало известно, что президент России Владимир Путин решил соблюдать режим самоизоляции, так как в его окружении коронавирусной инфекцией заболели несколько десятков человек.

До этого российский лидер успел встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом в Москве.

После этого Дмитрий Песков сообщил, что президент сдал тест на COVID-19. Он оказался отрицательным, глава РФ здоров. В июне Путин в ходе прямой линии рассказал, что сделал прививку вакциной «Спутник V».