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ЦИК планирует поднять вопрос разведения учебного и избирательного процессов в школах после выборов

Полина Долганова

Общество
ЦИК планирует поднять вопрос разведения учебного и избирательного процессов в школах после выборов
Фото: ЦИК РФ

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России после проведения осенних выборов депутатов в Государственную думу планирует поднять вопрос о разведении образовательного и избирательного процессов в школах. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

— У нас будет стоять вопрос о том, как нам эффективно развести процессы обучения в школах и голосования. <…> Но это в будущем. Давайте пройдем избирательную кампанию, — цитирует главу Центризбиркома агентство городских новостей «Москва».

Президент России Владимир Путин 20 сентября по видеосвязи переговорит с главой ЦИК Эллой Памфиловой по итогам проведения выборов в Госдуму. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Накануне стало известно, что президент России проголосует на выборах в Государственную думу с помощью онлайн-голосования. На вопрос о том, в какой именно день президент будет голосовать, Песков ответил следующее: как только глава РФ решит это для себя, об этом будут проинформированы и все остальные.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов.

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