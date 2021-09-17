Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Роспотребнадзор сообщил о госпитализации 30 человек с острой кишечной инфекцией в Махачкале

Анастасия Волоснова

Происшествия
Роспотребнадзор сообщил о госпитализации 30 человек с острой кишечной инфекцией в Махачкале
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В Махачкале с признаками острой кишечной инфекции госпитализированы 30 человек. Об этом рассказали в пятницу, 17 сентября, в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Среди госпитализированных было 20 детей. Всех пациентов привезли в перепрофилированный инфекционный стационар ГБУ РД «Республиканский кожно-венерологический диспансер». В настоящее время все госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести.

Специалисты Роспотребнадзора начали проводить эпидемиологическое расследование. Они планируют установить причины и обстоятельства возникновения вспышки заболевания.

— Проводятся лабораторные исследования проб пищевой продукции, воды, смывов с объектов внешней среды, обследование заболевших и контактных, и лиц, участвовавших в приготовлении пищи, — говорится в сообщении.

15 сентября сообщалось, что четырехлетний мальчик умер в Турции после нескольких дней симптомов отравления. Ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение города Анталия, где, несмотря на оказанную помощь, на следующий день скончался.

СК РФ занимается установлением полной картины произошедшего. Родителей ребенка, как уточнили в пресс-службе, допросят по возвращении в Россию.

Читайте также:
госпитализацияпищевое отравление
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Воспользуйтесь своим правом

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Философское осмысление осени

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто вмешивается в думские выборы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дорогу танку уступают не из вежливости

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Ковид мутирует в протесты

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И лешие плутают в буреломе

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Все мнения
О проекте