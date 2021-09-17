Роспотребнадзор сообщил о госпитализации 30 человек с острой кишечной инфекцией в Махачкале

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В Махачкале с признаками острой кишечной инфекции госпитализированы 30 человек. Об этом рассказали в пятницу, 17 сентября, в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Среди госпитализированных было 20 детей. Всех пациентов привезли в перепрофилированный инфекционный стационар ГБУ РД «Республиканский кожно-венерологический диспансер». В настоящее время все госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести.

Специалисты Роспотребнадзора начали проводить эпидемиологическое расследование. Они планируют установить причины и обстоятельства возникновения вспышки заболевания.

— Проводятся лабораторные исследования проб пищевой продукции, воды, смывов с объектов внешней среды, обследование заболевших и контактных, и лиц, участвовавших в приготовлении пищи, — говорится в сообщении.

15 сентября сообщалось, что четырехлетний мальчик умер в Турции после нескольких дней симптомов отравления. Ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение города Анталия, где, несмотря на оказанную помощь, на следующий день скончался.

СК РФ занимается установлением полной картины произошедшего. Родителей ребенка, как уточнили в пресс-службе, допросят по возвращении в Россию.