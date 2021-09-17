Путин провел телефонные переговоры с президентом Финляндии

Фото: Администрация президента РФ

Прошли телефонные переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Финляндской Республики Саули Ниинистё. Об этом рассказали в пятницу, 17 сентября, в пресс-службе Кремля.

Лидеры двух стран обсудили совместные проекты в экономической, энергетической и культурной сферах. Кроме того, президенты говорили о ситуации в Афганистане.

— Саули Ниинистё выразил признательность за оказанное Россией содействие финской стороне при осуществлении эвакуации из Кабула, — говорится на сайте Кремля.

При этом российский лидер напомнил о договоренностях, которые были достигнуты по Афганистану в Душанбе 16–17 сентября.

Кроме того, во время переговоров Путин поддержал идею саммита к юбилею Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2025 году. По его словам, это поспособствует возрождению «духа Хельсинки».

14 сентября в Москве прошла встреча Владимира Путина и президента Сирии Башара Асада. Президенты России и Сирии вели беседу в Кремле.

Необъявленный визит президента Башара Асада в Москву для встречи с президентом России не является чем-то необычным. Это связано с тем, что мировое сообщество не признает власть сирийского лидера легитимной. Именно для решения этого вопроса президент САР и прилетел в Москву, рассказал политолог Сергей Станкевич «Вечерней Москве».