В Мосгоризбиркоме заявили, что первый день выборов прошел без крупных нарушений

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В Москве первый день голосования на выборах в Госдуму прошел без существенных нарушений. Об этом рассказал в пятницу, 17 сентября, заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

По его словам, в 20:00 были закрыты все столичные избирательные участки по Москве. При этом электронное голосование будет идти круглосуточно.

— Первый день прошел без существенных нарушений, — отметил Реут, слова которого приводит РИА Новости.

Жители столицы могут отдать свой голос за депутатов Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.

Онлайн на выборах уже проголосовал президент России Владимир Путин. Кроме того, дистанционно свой голос на выборах в Госдуму отдал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября.