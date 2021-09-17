Почти 15 тысяч сотрудников полиции обеспечили порядок на выборах в Москве 17 сентября

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Свыше 14,5 тысячи сотрудников органов внутренних дел обеспечили порядок на участках избирательной комиссии во время проведения первого дня выборов в Государственную думу. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщили в пресс-службе столичного Главного управления Министерства внутренних дел (МВД) России.

В ведомстве отметили, что правоохранители также будут обеспечивать порядок на участках 18 и 19 сентября, в том числе.

— 17 сентября для обеспечения общественного порядка на избирательных участках было задействовано более 14,5 тысячи сотрудников органов внутренних дел, — отметили в пресс-службе.

Непрерывно сотрудники полиции взаимодействовали с членами территориальных избирательных комиссий, подразделениями Росгвардии, сотрудниками частных охранных организаций и общественными представителями.

В пресс-службе добавили, что на прилегающих к объектам проведения голосования транспортных участках Госавтоинспекция в течение всего дня обеспечивала безопасность.

17 сентября в Москве нарушений выявлено не было, подчеркнули в министерстве.

На официальном сайте МВД России по столице заключили, что правоохранителям была предоставлена возможность исполнить свой гражданский долг и проголосовать.

В пятницу, 17 сентября, в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве рассказали, что более половины зарегистрированных на электронное голосование москвичей проголосовали в первый день выборов в Госдуму. Таким образом, онлайн-явка составила 58 процентов.