В Великобритании могут принять расистский закон

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В британском парламенте рассматривают возможность принятия закона, на основании которого правоохранительные органы смогут «задерживать и обыскивать без веских оснований людей, имеющих историю правонарушений».

Также Министерство Великобритании предлагает ввести наказание для граждан, которые проживают на территории страны на незаконных основаниях. Одним из инициаторов законопроекта выступает глава ведомства Прити Пател, которая по совместительству является дочерью иммигрантов из Уганды.

Отмечается, что британское министерство внутренних дел признает, что новый закон можно охарактеризовать как косвенную дискриминацию темнокожих.

Однако представители МВД считают, что нововведения могут оказать и положительный эффект, так как в стране удастся предотвратить многочисленные правонарушения.

В том случае, если законопроект будет принят, полиция сможет задерживать предполагаемых злоумышленников в ситуации возникновения угрозы без всяких на то оснований, которые необходимы в настоящее время.

В документе к закону представительство МВД добавляет, что изменения «в непропорционально большей степени» будут распространяться на темнокожее население, передает газета «Известия».

Вопрос расизма достаточно остро стоит и в королевской британской семье. Так, в марте 2021 года британский принц Уильям опроверг заявления принца Гарри и Меган Маркл о том, что королевская семья является нетолерантной.

Накануне принц Гарри и его жена затронули тему расизма в интервью телеведущей Опре Уинфри. По словам Меган Маркл, члены королевской семьи высказывали опасения по поводу цвета кожи ее будущего ребенка.