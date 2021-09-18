Все 3638 участков в столице открылись во второй день выборов

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Все 3638 участков в Москве открылись во второй день выборов депутатов в Государственную Думу. Об этом в субботу, 18 сентября, сообщили в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами.

— Все 3 638 участков в Москве открылись и готовы принять избирателей, — говорится в сообщении.

Москвичам также напомнили, что 18 сентября, как и в остальные дни, избирательные участки будут работать до 20:00.

Свыше 1,3 миллиона человек проголосовали онлайн на выборах в Москве к открытию избирательных участков во второй день голосования.

До этого стало известно, что президент России Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму. Он также планирует по итогам избирательной кампании встретиться с главой ЦИК Эллой Памфиловой. Их переговоры по видеосвязи запланированы на 20 сентября.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов.