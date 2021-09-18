Более 1,3 миллиона человек уже проголосовали онлайн на выборах в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Свыше 1,3 миллиона человек проголосовали онлайн на выборах в Москве к открытию избирательных участков во второй день голосования. Об этом в субботу, 18 сентября, сообщили в Telegram-канале РИА Новости.

Явка на выборы в Госдуму 17 сентября без учета онлайн-голосования на 20:00 по московскому времени в России составила 16,85 процента.

До этого стало известно, что президент России Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму. Он также планирует по итогам избирательной кампании встретиться с главой ЦИК Эллой Памфиловой. Их переговоры по видеосвязи запланированы на 20 сентября.

Свои голоса на текущих выборах также оставили политик Владимир Жириновский и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов.