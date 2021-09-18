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Новый участник присоединился к городской программе «Объект образования за рубль»

Полина Долганова

Город
Новый участник присоединился к городской программе «Объект образования за рубль»
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Сумской проезд, 2А Карта всех событий

Еще один участник присоединился к столичной программе «Объект образования за рубль». Им стал инвестор, который с 2020 года арендует у Москвы панельное двухэтажное здание. В помещении, площадь которого составляет 967,4 квадратных метра, арендатор открыл частный детский сад. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в настоящее время по вышеупомянутой программе в Москве заключено 29 договоров аренды нежилых помещений.

На льготной ставке уже находятся 20 зданий, за счет чего предприниматели каждый год экономят на аренде порядка 200 миллионов рублей.

Здание, в котором открылся детский сад, было возведено в 1975 году и располагается по адресу Сумской проезд, дом 2а. Инвестор смог перейти на льготную ставку аренды после выполнения им всех условий программы (ремонт помещения и обеспечение образовательной деятельности).

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана, изначально с инвестором заключили договор аренды на 49 лет по ставке 8,64 миллиона рублей в год. После перехода на льготную ставку арендатор будет ежегодно платить по рублю за квадратный метр здания.

— Размер его годовой арендной платы, исходя из площади арендуемых помещений, составит 967,4 рубля, — заключил министр.

Программа «Объекты образования за рубль» запустила свою работу в Москве в 2013 году, подытожили на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что объем инвестиций группы компаний (ГК) «А101» на развитие образовательной инфраструктуры в ТиНАО составил 9,5 миллиарда рублей в 2021–2022 годах. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщил первый заместитель министра строительства Подмосковья Владимир Жидкин.

По его словам, в прошлом году размер инвестируемых средств составил 3,7 миллиарда рублей.

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