Живописный променад появился на юго-востоке Москвы

Фото: Комплекс городского хозяйства

Россия, Москва, улица Верхние Поля, 37к1 Карта всех событий

Работы по благоустройству сквера между улицами Белореченской и Верхние Поля подошли к концу на юго-востоке Москвы.

В процессе работ специалисты обновили дорожки и тропинки для прогулок, обустроили новые маршруты, установили садовые качели, а также возвели масштабную детскую площадку с канатами.

Кроме того, по результатам работ на благоустроенном участке появилась площадка для занятия спортом с турниками.

На входе в сквер москвичей встречает оригинальная композиция из арок, а в центре прогулочной зоны горожане теперь смогут увидеть сад с хвойными деревьями и кустарниками. Между всеми зелеными насаждениями появились прогулочные тропинки.

Всего на территории было высажено около 500 растений.

Для атмосферных прогулок москвичей в сквере установили порядка 100 новых фонарей.

Также в Москве подошел к концу финальный этап благоустройства сквера на Звездном бульваре. На участке, который проходил по бульвару от 6-го Новоостанкинского проезда до улицы Годовикова в Останкинском районе, к настоящему моменту уже возвели детскую площадку в виде крепости, построили деревянную беседку с террасой для спокойного отдыха, обновили дороги и тропинки для пешеходов, установили новые фонари.