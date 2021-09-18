Telegram ограничит работу ботов, связанных с предвыборной агитацией

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Мессенджер Telegram с 00:00 субботы, 18 сентября, ограничит работу ботов, которые занимаются агитацией в связи с выборами в Государственную думу. Об этом в своем Telegram-канале написал основатель приложения Павел Дуров.

Он напомнил, что в связи с началом выборов в России начинаются «дни тишины», которые предусмотрены в законодательстве многих стран мира. Данное правило предполагает, что в период избирательной кампании в медиапространстве запрещается агитировать пользователей голосовать за тех или иных кандидатов.

— Мы считаем эту практику легитимной и призываем пользователей Telegram уважать ее. С полуночи по московскому времени мы планируем ограничить функционирование ботов, связанных с предвыборной агитацией, — написал Дуров.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов.

Жители Москвы могут отдать свой голос за депутатов Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.