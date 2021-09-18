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Кабмин одобрил выплату медикам, работающим с зараженными COVID-19 пациентами

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Кабмин одобрил выплату медикам, работающим с зараженными COVID-19 пациентами
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Правительство Российской Федерации одобрило предоставление единовременной выплаты врачам, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу, 18 сентября, сообщили на сайте кабмина.

Проектом предусматривается выплата врачам, среднему и младшему медперсоналу и водителям скорой помощи, которые в процессе работы непосредственно сталкиваются с заболевшими и теми, у кого только подозревается наличие коронавируса.

Кроме того, недавно стало известно, что правительство России направит около трех миллиардов рублей на единовременные страховые выплаты для медицинских работников, заразившихся коронавирусом.

К настоящему моменту на эти цели уже было направлено около 12,6 миллиарда рублей в течение года.

8 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что российским медикам без учета регионального коэффициента выплатят по 200 рублей за каждого привитого от коронавируса пациента. Так, выплату могут увеличивать при наличии районных коэффициентов и надбавок к заработной плате медработника.

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