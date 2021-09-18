В Мосгоризбиркоме заявили, что держат на контроле надомное голосование

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Мосгоризбирком держит на постоянном контроле надомное голосование на выборах в Госдуму. Об этом в субботу, 18 сентября, рассказал заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

До этого стало известно, что Московская городская избирательная комиссия аннулировала результаты восьми переносных урн для надомного голосования, так как это слабое место.

Реут подчеркнул, что ошибки участковых комиссий возникают не из-за злого умысла, а число некритичных нарушений небольшое.

— Людей много, они устали, естественно, начинают делать ошибки, это совершенно обычная, хотя и неидеальная, ситуация. Мы эти ошибки оперативно исправляем, — объяснил Реут.

Он подчеркнул, что избирательные комиссии работают под непрерывным контролем — «под рентгеном» наблюдателей, пишет РИА Новости.

До этого стало известно, что житель Москвы Андрей Свечников, который работает в области телекоммуникаций, сможет электронно проголосовать на выборах в Госдуму, находясь при этом в Женеве.

Кроме того, на электронных выборах в Госдуму проголосовал космонавт Олег Новицкий, который в настоящее время находится на Международной космической станции.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов.

Жители столицы могут отдать свой голос за депутатов Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.