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Охотник из Москвы смог проголосовать на выборах онлайн из Тверской области

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Выборы-2021
Общество
Охотник из Москвы смог проголосовать на выборах онлайн из Тверской области
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Житель столицы Владислав Лазыкин, который работает в охотничьем хозяйстве в Тверской области, смог проголосовать на выборах онлайн. Об этом он сам рассказал в субботу, 18 сентября.

По словам москвича, он с интересом взялся за электронное голосование, так как это современный формат выборов. Ему было интересно, как работает такая система.

— Работаю в охотничьем хозяйстве «Корожечна» Тверской области, сам прописан в Москве, не так часто могу посещать свой любимый город. Поэтому выбрал электронное голосование, — пояснил Владислав Лазыкин, слова которого приводит агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что житель Москвы Андрей Свечников, который работает в области телекоммуникаций, сможет электронно проголосовать на выборах в Госдуму, находясь при этом в Женеве.

Кроме того, на электронных выборах в Госдуму проголосовал космонавт Олег Новицкий, который в настоящее время находится на Международной космической станции.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов.

Жители столицы могут отдать свой голос за депутатов Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.

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