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Фельдъегерь рассказал, почему принял участие в онлайн-голосовании

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Выборы-2021
Общество
Фельдъегерь рассказал, почему принял участие в онлайн-голосовании
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Находящиеся не в родном городе москвичи могут проголосовать на выборах онлайн. Такой возможностью воспользовался в том числе и фельдъегерь Сергей Данилов.

Он пояснил, что находился в рейсе, когда решил принять участие в выборах, поэтому отдал свой голос электронно.

— Я искренне расстроился, когда узнал, что не смогу проголосовать, но появилась возможность сделать это удаленно. Поэтому находясь в рейсе на технической остановке и с устойчивой мобильной связью решил сделать свой выбор, — приводит «Москва 24» слова мужчины.

До этого стало известно, что житель Москвы Андрей Свечников, который работает в области телекоммуникаций, сможет электронно проголосовать на выборах в Госдуму, находясь при этом в Женеве.

Кроме того, на электронных выборах в Госдуму проголосовал космонавт Олег Новицкий, который в настоящее время находится на Международной космической станции.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов.

Жители столицы могут отдать свой голос за кандидатов в депутаты Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.

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