Полтора миллиона москвичей проголосовали на выборах в Госдуму онлайн

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Полтора миллиона москвичей проголосовали на выборах в Госдуму в онлайн-формате. Электронное голосование завершится в 20:00 в воскресенье, 19 сентября.

В субботу, 18 сентября, на 16:00 по московскому времени зарегистрировано 1,5 миллиона голосов в системе онлайн-голосования, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что житель Москвы Андрей Свечников, который работает в области телекоммуникаций, сможет электронно проголосовать на выборах в Госдуму, находясь при этом в Женеве.

Кроме того, на электронных выборах в Госдуму проголосовал космонавт Олег Новицкий, который в настоящее время находится на Международной космической станции.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов.

Жители столицы могут отдать свой голос за депутатов Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.