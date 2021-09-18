Явка на выборы в Госдуму по России на 15:00 составила 25,64 процента

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Явка на выборы в Госдуму во второй день голосования в России составила более 25 процентов. Об этом в субботу, 18 сентября, рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, явка на 15:00 по московскому времени 18 сентября составила 25,64 процента. При подсчете не учитывались участники онлайн-голосования.

Памфилова заявила, что самая высокая явка зафиксирована в Кемеровской области, Республике Тыва, Карачаево-Черкесии. При этом самая низкая явка зарегистрирована в Санкт-Петербурге, Хакасии и Ленинградской области, пишет РИА Новости.

До этого стало известно, что житель Москвы Андрей Свечников, который работает в области телекоммуникаций, сможет электронно проголосовать на выборах в Госдуму, находясь при этом в Женеве.

Кроме того, на электронных выборах в Госдуму проголосовал космонавт Олег Новицкий, который в настоящее время находится на Международной космической станции.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. В некоторых столичных районах также избирают депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов.

Жители столицы могут отдать свой голос за кандидатов в депутаты Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.