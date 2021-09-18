В Общественной палате РФ выявили почти 7 тысяч фейков в первый день выборов

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Общественная палата (ОП) РФ выявила почти семь тысяч ложных сообщений о выборах в Госдуму. Об этом рассказал в субботу, 18 сентября, руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) координационного совета при ОП по контролю за голосованием Александр Малькевич.

По его словам, ложные сообщения удавалось почти сразу опровергнуть. Он пояснил, что работа журналистов и киберволонтеров позволила «купировать на взлете» подобные фейки.

Малькевич уточнил, что больше всего вбросов регистрировали в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге и регионах Дальнего Востока, пишет ТАСС.

— Большое количество фейков связано с Крымом, с Севастополем. И, действительно, очень много случаев, когда дается неправильная интерпретация, абсолютно безграмотная, при полном несоответствии реальной ситуации, — добавил председатель координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

До этого стало известно, что житель Москвы Андрей Свечников, который работает в области телекоммуникаций, сможет электронно проголосовать на выборах в Госдуму, находясь при этом в Женеве.

Кроме того, на электронных выборах в Госдуму проголосовал космонавт Олег Новицкий, который в настоящее время находится на Международной космической станции.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов.

Жители столицы могут отдать свой голос за кандидатов в депутаты Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.