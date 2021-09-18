Общественный штаб не выявил нарушений на выборах в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Москве не были выявлены нарушения на проходящих выборах в Госдуму. Об этом в субботу, 18 сентября, рассказал заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, руководитель корпуса наблюдателей Вадим Ковалев.

По его словам, в настоящее время на участках не так много избирателей. При этом много москвичей отдают свой голос на выборах онлайн.

— Мы вместе с Алексеем Венедиктовым (главой Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году — прим. «ВМ») и всей нашей командой активно мониторим информационное поле, но вот каких-то таких откровенных грубостей и нарушений нет, — пояснил Ковалев, слова которого приводит агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что житель Москвы Андрей Свечников, который работает в области телекоммуникаций, сможет электронно проголосовать на выборах в Госдуму, находясь при этом в Женеве.

Кроме того, на электронных выборах в Госдуму проголосовал космонавт Олег Новицкий, который в настоящее время находится на Международной космической станции.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов.

Жители столицы могут отдать свой голос за кандидатов в депутаты Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.