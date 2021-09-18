Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Явка на выборы в Подмосковье составила 22,73 процента на 15:00 второго дня голосования в субботу, 18 сентября. Об этом рассказал председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

По его словам, голосование в регионе идет в спокойном режиме, а местные жители проявили высокий интерес к выборам.

— Надеюсь, что 21 сентября мы примем окончательное решение в регионе и утвердим волеизъявление наших граждан, — отметил Илья Березкин.

При этом предварительные результаты будут подводить после закрытия всех участков 19 сентября, пишет «360».

Онлайн на выборах уже проголосовал президент России Владимир Путин. Кроме того, дистанционно свой голос отдал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов.

Жители столицы могут отдать свой голос за кандидатов в депутаты Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.