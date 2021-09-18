Андрей Бочкарев заявил о применении в оформлении южного участка БКЛ уникальных материалов

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Южный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) строился с применением искусственного камня кварцевый агломерат в отделке. Об этом рассказал в субботу, 18 сентября, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, кварцевый агломерат по своей твердости соответствует граниту. Кроме того, камень обладает способностью не впитывать влагу, а также дает возможность использовать любой цвет в отделке.

— Также, яркий камень способствует цветовой интуитивной навигации. Например, на «Воронцовской» ярко-оранжевый акцент указывает пассажирам на возможность пересадки на Калужско-Рижскую линию метро, — добавил Андрей Бочкарев.

При этом новое применение в отделке нашли натуральному камню, уточнила генеральный директор группы компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова.

Она пояснила, что на станции «Воронцовская» рабочие применяли в отделке белый Полоцкий мрамор, а на станции «Зюзино» — черный габбро-диабаз.

— Подвесной потолок на «Новаторской» сделан из триплексных панелей со встроенными фильтрами различных цветов, благодаря которым, удалось достичь ярко-огненного эффекта, символизирующего новаторство, — подчеркнула Меркулова.

В четверг, 16 сентября, Андрей Бочкарев рассказал, что запуск нового участка Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена от станции «Аминьевская» до станции «Проспект Вернадского» значительно снизит нагрузку на действующие остановочные пункты и улично-дорожную сеть в Западном административном округе (ЗАО) города.

Также 16 сентября мэр столицы Сергей Собянин объявил об окончании строительства станций «Проспект Вернадского», «Аминьевская» и «Мичуринский проспект» БКЛ Московского метрополитена. Он подчеркнул, что ввод в эксплуатацию юго-западного участка линии позволит улучшить транспортную доступность многих районов города.